الرئيس السيسى يثمن موقف إسبانيا الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



الرئيس السيسي





أكد الرئيس اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها

أعرب وزير الخارجية الإسبانى عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط

منوهاً على وجه الخصوص بالدور المصرى المسئول منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادى عالمياً لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

ثمن الرئيس الموقف الإسبانى المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة

أكد الجانبان رفض التصعيد العسكرى فى القطاع، وحذرا من أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، ورفض جميع الإجراءات التى قد تؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التى يواجهها