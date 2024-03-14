الرئيس السيسى: دون تطوير حقيقى للإنسان مجهوداتنا فى باقى الأمور ستكون منقوصة.. صور

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وفى كلمته، هنأ الرئيس السيسى الحضور من قادة القوات المسلحة وضباط الصف والجنود والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى حرصه على هذه الزيارة مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين بالكليات العسكرية.





وأكد الرئيس السيسى، أنه يتابع التدريبات وموقف طلبة الكليات العسكرية ومطمئن جدًا عليهم، مشيرًا إلى حرصه على الالتقاء بهم قبل انتهاء فترة التدريب المركّز.

وقال الرئيس السيسى:"اسمحوا لي أن أقول لكم أنا مطمن جدًا على الجهد اللي بيتعمل والأسلوب اللي بيتعمل، وخلينى اتوقف هنا أمام أمر مهم أوي، أحنا عملنا فى مصر جهد كبير جدًا لتأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير أوي تخلى الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق أفضل من كل الوجوه".





وأشار الرئيس السيسى إلى أنه من ضمن المنظومة التى كنا نسابق الزمن فيها ونكثف جهدنا فيها هو الإنسان، العامل البشرى فى المنظومة هو أهم ما فى الموضوع، مضيفًا: "مهما عملنا ومهما بنينا أن مكانش فيه بناء حقيقي من أول التعليم لباقي مؤسسات الدولة، إن مكناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، هيبقي الجهد اللي أحنا بذلنا في باقي الموضوعات منقوص ومش كفاية، علشان كده أحنا مهتمين أوي بالجهد اللي بيبذل وبالبرامج الموضوعة والمتابعة الدقيقة فى اللي بنعمله، يا ترى نتايجه واصلة لفين؟.. وبالمناسبة أحنا تكلمنا فى الموضوع ده قبل كده وقلنا إن عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، لأننا لو توقفنا عن التطوير هنبقي بنخالف الواقع الموجود حولنا".

طلاب الأكاديمية العسكرية يؤدون التحية للرئيس



طلاب الأكاديمية العسكرية يؤدون التدريبات أمام الرئيس السيسي



كلمة الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية (1)



كلمة الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية (2)



الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية



الرئيس السيسي (1)



الرئيس السيسي (2)



الرئيس السيسي (3)



الرئيس السيسي (4)



زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية