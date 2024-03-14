الرئاسة الفلسطينية: أولويات الحكومة الجديدة تنظيم ملف إعادة الإعمار

إبراهيم حسان

شددت الرئاسة الفلسطينية، على أن أولويات الحكومة الجديدة، تنظيم ملف إعادة الإعمار لما دمرته آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشمالية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت الرئاسة الفلسطينية، أن الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة.

وتابعت: "من أولويات الحكومة الجديدة قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي"، مشيره إلى أن هناك رؤية واضحة ضمن جهود الحكومة لوضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتيا.

وأشارت، الرئاسة الفلسطينية، إلى تقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين وسرعة الوصول إلى العدالة وضمان حقوقهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.