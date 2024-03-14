الحبس سنة مع الشغل لشخص أحدث عاهة مستديمة لشقيقته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية حضوريا بمعاقبة متهم من دائرة مركز كفر الشيخ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، لقيامه بضرب شقيقته بعصا خشبية وإحداث عاهة مستديمة بها، وذلك بسبب خلافات الميراث ، كما قضت المحكمة بإلزامه المصاريف ، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 1287 لسنة 2022 مركز شرطة كفر الشيخ،والمقيده برقم 3349 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.م.ا.ع"، من أحدي قري مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 19 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ احدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بشقيقته المجني عليها"ع"،40سنه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، بأن كال لها ثلاث ضربات بعصا خشبية حيازته، استقرت بالطرف العلوي الأيسر لها ، وتسبب ذلك في عاهه مستديمه لها يستحيل برؤها منها ، وهي تيبس وتحديد بحركة نهاية بسط مفصل المرفق الأيسر بنسبة حوالي30% ، كما حاز وأحرز بغير ضرورة عصا خشبية بقصد التعدى بها على شقيقته.

وفي التحقيقات أمام الدكتور محمد مختار ، وكيل النيابة الكلية بكفر الشيخ قالت المجني عليها أن بينها وبين شقيقها خلافات بسبب الميراث ، وحال توجهها لمنزل العائلة فوجئت به ينقض عليها ضربا بعصا خشبية ثلاث ضربات محدثا بها إصابتها ، وفي التحريات التي أجراها النقيب أحمد السخاوي ، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أكد صحة ما جاء بأقوال المجني عليها وصحة الواقعه، وبتداول الجلسات في المحكمة قضت بحكمها السابق.