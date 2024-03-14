التحالف الوطنى يوزع 3000 كرتونة غذائية للأسر المستحقة فى 8 مراكز بمطروح

كتب محمد السيد الشاذلى

عملت أمانة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة مطروح خلال شهر رمضان الكريم، توزيع نحو 3000 كرتونة الخير لـ 3000 أسرة مستحقة في 8 مراكز بمحافظة مطروح لتخفيف العبء عنهم قبيل شهر رمضان الكريم، وإقامة موائد الرحمن لإفطار 35 ألف صائم بواقع 1150 صائما يوميا لمدة 30 يوما والشروع في تنفيذ منافذ بيع التحالف الوطنى بواقع 3 منافذ مرحلة أولى.

وتعمل أمانة التحالف الوطنى بمطروح على توزيع مياه وتمر بشكل يومى أثناء أذان المغرب وإقامة مسابقة رمضانية في مركز الشباب دورى كرة قدم مع تقديم الهدايا للمشاركين بحضور حسام حسن مدرب المنتخب الوطنى.

وفى محافظة الإسكندرية، تعمل أمانة التحالف الوطنى بالإسكندرية على قدم وساق خلال شهر رمضان الكريم، حيث تقيم مائدة رحمن بمستهدف يومى 1000 صائم بإجمالى 3000 صائم والشروع في مشروع منافذ التحالف مرحلة أولى 10 منافذ موزعين في ميادين بالإسكندرية، وتستعد للاحتفال بعيد الأم بصبغة روحانية رمضانية لمرضى السرطان.