وقال وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة، وليام لابلانت، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن هذا "يشكل إنجازًا كبيرًا لبرنامج طائرات إف-35" .. مشيرًا إلى أن هذه الطائرة تعتبر أساسية مع الحلفاء والشركاء للمساهمة في عنصر الردع المتكامل في استراتيجية الدفاع الوطني.

وأكد لابلانت أن برنامج تطوير طائرة "إف-35" أصبح في وضع جيد لإنتاج الجيل القادم من الطائرات وتقديمها بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج تطوير هذه المقاتلات، الجنرال مايك شميدت، إن "برنامج إف-35 حقق تحسينات كبيرة على مدى العقد الماضي، وسنكون مدفوعين دائما إلى التحسين المستمر للاستدامة وقابلية التشغيل، حتى يتمتع المقاتلون بالقدرة اللازمة للقتال والفوز عندما يُطلب منهم القيام بذلك".

وكشف أنه حتى الآن تم تسليم أكثر من 990 طائرة "إف-35" إلى القوات الأمريكية وبرنامج الشركاء في تصنيع الطائرة.



