البرلمان الأسبانى يصوت لصالح قانون يقضى بالعفو عن الإنفصاليين الكتالونيين

صوت النواب في البرلمان الإسباني، الخميس، لصالح قانون يقضي بالعفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وأقرّ النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما قضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائياً على خلفية محاولة انفصال عام 2017.

وصوّت 178 نائباً لصالح مشروع القانون و172 ضدّه علماً بأنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية لمحاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.