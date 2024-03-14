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البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الخميس، 14 مارس 2024 04:27 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، والسيدة ليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، بحضور نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشاليمي، والرئيس المشارك للمجلس عن العائلة الأورثوذكسية الشرقية، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.
 
وجرى خلال اللقاء مناقشة احتفالات مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين سنة على تأسيسه، وكذالك تفعيل عمل مكتب المجلس بالقاهرة.
 
وهنأ قداسة البابا أمس بالعظة الأسبوعية مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، وقال قداسة البابا: "نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل في الشرق الأوسط وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام 2022."






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