الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يرتفع إلى 298 ألف طن نوفمبر الماضى

كتب مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من البوتاجاز شهد ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 298 ألف طن في شهر نوفمبر الماضى "مبدئى"، ارتفاعا من 289 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 9 آلاف طن.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن حجم الاستيراد من البوتاجاز شهد ارتفاعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغ نحو 171 ألف طن فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل نحو 88 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 83 ألف طن، كما حقق الإنتاج المحلى من البوتاجاز استقرار ملحوظا فى شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 145 ألف طن وهو نفس مستوى الإنتاج في نوفمبر المناظر لع عام 2022.

وحافظت معدلات استهلاك البوتاجاز على معدلات الاستهلاك على مستواها عند 266.6 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، وهو نفس مستوى الاستهلاك فى نفس الشهر من العام الماضى 2022، موضحة أن معدلات الاستيراد من البوتاجاز سجلت تراجع هامشى، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 128.2 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كان نحو 129 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 112 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 153 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 41 ألف طن.