اليوم السابع
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استكمالا" للتعريف بمنصة eTabadul..

اقتصادية قناة السويس تعقد ورشة عمل لشركات قطاع الأعمال العام للانضمام للمنصة

الخميس، 14 مارس 2024 02:06 م
اقتصادية قناة السويس تعقد ورشة عمل لشركات قطاع الأعمال العام للانضمام للمنصة مصانع المنطقة الاقتصادية
كتب: مدحت عادل

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عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل جديدة لبعض شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك استكمالًا للتعريف بمنصة eTabadul والتسويق لها بهدف التشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، تضمنت فعاليات الورشة خطوات التسجيل على المنصة للشركات، وكذلك تسجيل المنتجات باستخدام بند التعريفة HS Code، كما حضر الورشة عدد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية، وغيرها.
 
وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًّا من شركة "أجيليتي" القائمة على تطوير المنصة لآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبر المنصة و شرح كيفية التواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو شركات أخرى داخل الدولة، وتعمل مثل هذه الفعاليات على تحفيز الشركات للانضمام إلى المنصة، يذكر أنه قد قامت أكثر من 64 شركة استثمارية تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتسجيل في المنصة، فضلًا عن عدد من الشركات الأخرى خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.






المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الاقتصاد




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