اعرف موعد أذان الفجر اليوم الخميس بسوهاج وعدد ساعات الصيام.. التفاصيل

موعد أذان المغرب فى سوهاج اليوم الخميس 14-3-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته أول أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الخميس 14-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الخميس 14-3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:20

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:40 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:02 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:16 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس فى محافظة سوهاج اليوم الأول من شهر رمضان 13 من الساعات و42 دقيقة

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.