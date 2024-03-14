استشارى بالتحالف الوطنى: الزراعات التعاقدية ضمان للمزارعين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس.. فيديو

وأشار إلى أنه في البداية الزراعات التعاقدية كانت تشمل 3 محاصيل فقط هي بنجر السكر وقصب السكر والقمح والآن تناولت 4 محاصيل أخرى منها الفول الصويا وتم عمل سعر ضمان له 18 ألف جنيه حد أدنى للمزارع ، وإذا زاد السعر يحصل المزارع على السعر بالسعر العالمى، وتم وضع سعر ضمان لمحصول السمسم 25 ألف جنيه حد أدنى وتم وضع سعر ضمان للذرة الصفراء 9500 جنيه حد أدنى، والذرة البيضاء 9000 جنيه، ومحصول عباد الشمس تم وضع سعر ضمان حد أدنى 13 ألف جنيه وفى حالة نقص السعر بالسوق يتم الحصول على السعر المتفق عليه بالتعاقد ، وإذا زاد السعر العالمى يحصل على السعر الأعلى طبقا لحالة السوق.



وأشار إلى أن الزراعات لها مشاكلها مشاكل التسويق وتذبذب الأسعار وتحكم التجار فمثلا في بداية العام كان يرتفع سعر المحصول وفى نهاية العام ينخفض بشكل كبير هذا الأمر جعل المزارع يحجم عن الزراعة نظرا لقلقه من الأسعار، أما مع الزراعات التعاقدية جعل المزارع يقبل مرة أخرى على الزراعات ويزيد منها وهذا الأمر يقلل الاستيراد من الخارج ويقلل الفجوة وهذه الأمور كلها جاءت برعاية رئيس الجمهورية.



جاء ذلك على هامش اللقاء الذى عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطنى الأهلى التنموى اليوم الأربعاء تسويق المحاصيل الصيفية بمحافظة سوهاج وتحديدا بقرية بنهو، وذلك ضمن مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.



ونجحت المبادرة العام الماضي في إستهداف 8 محافظات من بينها محافظة سوهاج وتم استهداف الزراعات الشتوية وفى مقدمتها القمح حيث ساهمت المبادرة في التوسع في زراعة القمح من خلال الزراعات التعاقدية مع المزارعين والتي تهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوفير التقاوى المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة .



والمبادرة تقدم الدعم الفنى والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.