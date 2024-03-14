وأفادت قوة المشاة البحرية الثالثة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، فى بيان صحفى، بأنها تعتبر الطائرة آمنة للطيران بناء على نهج دقيق وقائم على البيانات يعطي الأولوية لسلامة الطيران .. بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وذكرت الوحدة ، التي تتخذ من أوكيناوا مقرا لها ، أن الجيش الأمريكى أجرى صياغة شاملة ومتأنية لضوابط تخفيف المخاطر للمساعدة في العودة الآمنة لطائرات أوسبري إلى عملياتها.

ومن جانبه .. قال ماسانوري ماتسوجاوا عمدة مدينة جينوان في أوكيناوا حيث تقع قاعدة فوتينما، للصحفيين ، "إنه من المخيب للآمال أن تستأنف القوات الأمريكية رحلات طيران أوسبري دون توضيح سبب الحادث".. مضيفا أن هذا الأمر جعل المواطنين المحليين يشعرون بالقلق.

وجاء استئناف الرحلات الجوية في اليابان بعد أن رفعت واشنطن الأسبوع الماضي حظر الطيران العالمي على طائرات أوسبري الأمريكية والذي فرض في 6 ديسمبر الماضي بعد أسبوع من تحطم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي في-22" في البحر بالقرب من جزيرة ياكوشيما خلال تدريب، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية.

