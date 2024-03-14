ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.22 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفضت مخزونات الخام بشكل مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23 %، إلى 84.22 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.19 % إلى 79.87 دولار للبرميل وءلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو3% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات زيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي إذ هبطت 5.7 مليون برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.

في الوقت ذاته، استمرت ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت تكرير روسية لليوم الثاني أمس الأربعاء مما تسبب في حريق في أكبر مصفاة لشركة روسنفت، في إحدى أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.