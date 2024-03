احتجاج لوقف النار فى غزة يغلق الجناح الدولى بمطار سان فرانسيسكو.. فيديو

أدى احتجاج مئات من المناهضين لحرب إسرائيل على قطاع غزة إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وبحسب موقع الحرة، يطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في القطاع، ويناشدون الولايات المتحدة وقف تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية.

وأظهرت لقطات من الاحتجاج أشخاصا يحملون لافتات مكتوبا عليها "وقف دائم لإطلاق النار الآن" و"أوقفوا العالم من أجل غزة" و"كفوا عن تسليح إسرائيل"، وتشير تقديرات إحدى القنوات التابعة لشبكة "أيه.بي.سي نيوز" إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز 300.

🚨#BREAKING: Hundreds of pro palatine have shut down traffic and security gates at San Francisco International Airport.#SanFrancisco #Caliifornia #Protest #JustIn #USA pic.twitter.com/K7dHJt0MXs