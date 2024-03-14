اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 07:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أكسيوس: بايدن وصف هجوم 7 أكتوبر بحدث سيغير العالم لعقود مقبلة

الخميس، 14 مارس 2024 11:21 م
أكسيوس: بايدن وصف هجوم 7 أكتوبر بحدث سيغير العالم لعقود مقبلة بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع "إكسيوس" الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن، وصف هجوم 7 أكتوبر بالحدث الذى سيغير العالم.

 

وأوضح الموقع الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن، كان يتحدث فى اليوم التالى عن هجوم 7 أكتوبر، الذى شنته حركة حماس، على الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حدثًا يغير العالم ويمكن أن يتردد صداه خلال القرن الحادى والعشرين.

 

وأشار "إكسيوس"، أن الرئيس بايدن، خلال المقابلات التى أجراها لمدة خمس ساعات مع المدعى الخاص الأمريكى، روبرت هور، يومى 8 و9 أكتوبر قال فى سياق تعليقه على طوفان الأقصى إن العالم يمر بمنعطف رئيسى سيحدد كيف ستبدو العقود المقبلة.







بايدن

أمريكا

هجوم 7 أكتوبر

طوفان الأقصى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة