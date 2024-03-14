أسعار الذهب فى مصر تواصل تراجعها بسبب انخفاض الدولار

كتب إسلام سعيد

انخفضت أسعار الذهب المحلي منذ بداية جلسة اليوم الخميس لتستكمل تراجع الأمس، وذلك في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وشبه اختفاء للسوق الموازي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2990 جنيه للجرام ليستمر في التراجع ويسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 2955 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2975 جنيه للجرام، وذلك بعد هبوط الدولار في السوق المصرفي إلي 47 جنيها.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3400 جنيها.

عيار 21 يسجل 2975 جنيها.

عيار 18 يسجل 2550 جنيها.

عيار 14 يسجل 1983 جنيها.

الجنيه الذهب 23800 جنيه.

يوم أمس شهد الذهب انخفاض بمقدار 95 جنيه فقد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 2995 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3090 جنيه للجرام.

انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 47 جنيه لكل دولار.

من جهة أخرى يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات على تحسن السيولة في ظل عودة الثقة إلى المواطنين والشركات لتتزايد تحويلات العاملين في الخارج من العملات الأجنبية عن طريق البنوك، بالإضافة إلى تزايد عمليات تنازل المواطنين عن العملات الأخرى وذلك بعد أن اختفت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.

بالإضافة إلى هذا أشار وزير المالية أن مصر تدبر تمويلات تتجاوز 20 مليار دولار بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار وحزمة التمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 8 مليار دولار.

تعمل استمرار تدفقات السيولة الدولارية على مصر في عودة الثقة إلى الأسواق بشكل يحقق معه استقرار في سوق الذهب ويدفعه إلى التحرك وفق العرض والطلب في ظل استقرار سعر الصرف.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تشهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع حدود خلال جلسة اليوم الخميس وذلك بعد ارتفاع يوم أمس مما يشير إلى تحرك الذهب في اتجاه عرضي بالقرب من المستويات التاريخية التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي من شأنها أن تحدد اتجاه لحركة الذهب.

انخفض سعر الذهب المحلي بشكل واضح نتيجة لتراجع الطلب على المعدن النفيس مع بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك واختفاء الفارق تقريباً مع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تحت المستوى 2180 دولار للأونصة، بعد أن فشل في الارتفاع والاغلاق فوقه خلال جلسة الأمس، ليعود السعر ويتحرك ضمن قناة سعرية هابطة بشكل تدريجي، ليصبح مستهدف السعر حالياً الوصول إلى الحد السفلي للقناة السعرية عند منطقة 2145 – 2150 دولار للأونصة.

المقاومة الرئيسية الآن لسعر الذهب أصبحت عند المستوى 2180 دولار للأونصة ونجاح السعر في تحقيق اغلاق فوقه سيدفعه إلى مزيد من الصعود فوق القمة السعرية التاريخية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عند 2195 دولار للأونصة ليستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.