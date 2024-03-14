أحمد يعقوب: أتوقع استمرار انخفاض الدولار مع زيادة الموارد الدولارية

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة مع زيادة الموارد الدولارية من الاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية فى البنوك وشركات الصرافة وتراجع فى الطلب على الدولار مما دفع العملة الأمريكية للانخفاض لأقل من 48 جنيهًا للدولار اليوم الخميس، وهو مؤشر مهم لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار توحيد سعر الصرف دفع المواطنين إلى العودة مرة أخرى إلى القنوات الشرعية للتعامل فى النقد الأجنبى من خلال البنوك، الأمر الذى أعاد ثقة المواطنين مرة أخرى فى القطاع المصرفى، ويدعم تدفقات النقد الأجنبى.

وأكد البنك المركزى المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.