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وزير التعليم العالي ينعي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

الأربعاء، 13 مارس 2024 10:10 م
وزير التعليم العالي ينعي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق الدكتور حمدي السيد أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس
محمد صبحى

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نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور حمدي السيد أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ونقيب الأطباء الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور حمدي السيد شغل عضوية اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، ونقيبا لأطباء مصر لعدة دورات، وله العديد من الإسهامات الثرية في مجالات الصحة.
 
 






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