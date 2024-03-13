اليوم السابع
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موعد أخر قطار كهربائي LRT طوال شهر رمضان

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:24 م
موعد أخر قطار كهربائي LRT طوال شهر رمضان القطار الكهربائي الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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تمد الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال الشهر الكريم، ابتداءً من 1 رمضان، ويبدأ في تمام الساعة 6:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 12:00 منتصف الليل.
 
وأضافت الشركة أن مواعيد القطارات أثناء أوقات الذروة من عدلي منصور الى مدينة الفنون والثقافة ومن مدينة الفنون والثقافة الى عدلي منصور كالتالي:
 
• 7:00 الي 10:00 صباحاً
• 1:00 الي 3:30 مساءً
 
التقاطر 10 دقائق أثناء أوقات الذروة فقط!
 
ويبدأ القطار الكهربائي الخفيف LRT في مرحلتيه الاولى والثانية اللتان تم افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و التي تضم عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وحتى محطة الفنون والثقافة 
 
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين ، وتم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة
 
 
 
 






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