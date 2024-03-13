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مسلسل بيت الرفاعي.. ما مرض الهيموفيليا المصابة به أخت أمير كرارة؟

الأربعاء، 13 مارس 2024 04:00 م
مسلسل بيت الرفاعي.. ما مرض الهيموفيليا المصابة به أخت أمير كرارة؟ شاهد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024
كتبت فاطمة خليل

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شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة، أحداث مشوقة فى اطار اجتماعى، حيث بدأت حلقات مسلسل بيت الرفاعي الذى يعرض على منصة watch it  ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ضمن أبرز مسلسلات رمضان 2024.
 
وفى الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي ظهرت ملك قورة شقيقة أمير كرارة وهي تعانى من مرض الهيموفيليا، ولكن ما هو هذا المرض واعراضه.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع cdc الأمريكي.

مسلسل بيت الرفاعي ومرض الهيموفيليا 

تعانى أخت أمير كرارة فى مسلسل بيت الرفاعي من مرض الهيموفيليا وهو اضطراب نزيف وراثي لا يتخثر فيه الدم بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف وكذلك النزيف بعد الإصابات أو الجراحة.
 
ويحتوي الدم على العديد من البروتينات التي تسمى عوامل التخثر والتي يمكن أن تساعد في وقف النزيف. 
 
الأشخاص المصابون بالهيموفيليا لديهم مستويات منخفضة من العامل الثامن (8) أو العامل التاسع (9). يتم تحديد شدة الهيموفيليا التي يعاني منها الشخص من خلال كمية العامل الموجود في الدم كلما انخفضت كمية العامل، زاد احتمال حدوث النزيف الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

أسباب الهيموفيليا 

تحدث الهيموفيليا بسبب طفرة أو تغيير في أحد الجينات، التي توفر تعليمات لصنع بروتينات عامل التخثر اللازمة لتكوين جلطة دموية، هذا التغيير أو الطفرة يمكن أن يمنع بروتين التخثر من العمل بشكل صحيح أو أن يكون مفقودًا تمامًا.
الهيموفيليا يمكن أن يؤدي إلى:
 
- نزيف داخل المفاصل يمكن أن يؤدي إلى أمراض المفاصل المزمنة والألم
- نزيف في الرأس وأحيانًا في الدماغ، مما قد يسبب مشاكل على المدى الطويل، مثل النوبات والشلل
- يمكن أن تحدث الوفاة إذا لم يمكن وقف النزيف أو إذا حدث في عضو حيوي مثل الدماغ.

أعراض الهيموفيليا 

تشمل العلامات الشائعة للهيموفيليا ما يلي:
 
- نزيف في المفاصل، وهذا يمكن أن يسبب تورم وألم أو ضيق في المفاصل. وغالبًا ما يؤثر على الركبتين والمرفقين والكاحلين.
- نزيف في الجلد (وهو كدمة) أو العضلات والأنسجة الرخوة مما يسبب تراكم الدم في المنطقة (يسمى ورم دموي).
- نزيف الفم واللثة، والنزيف الذي يصعب إيقافه بعد فقدان أحد الأسنان.
 
-النزيف بعد أخذ الحقن، مثل التطعيمات.
-نزيف في رأس الرضيع بعد الولادة الصعبة.
-دم في البول أو البراز.
-نزيف الأنف المتكرر والذي يصعب إيقافه.






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