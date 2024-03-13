مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية ثلاثية مع محافظة الأقصر وجامعة الأقصر لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير

أعلنت اليوم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة التي تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا، عن توقيع اتفاقية ثلاثية مع كلٍ من محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بهدف تنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 5 مارس 2024 بحضور معالي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسيدة هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة، إلى المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وبموجب بروتوكول التعاون، سوف يتم تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير في مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) بما يعكس الهوية البصرية للأقصر والارتقاء بالصورة الجمالية فضلًا عن التنمية المجتمعية لمدخل قرية الدير.

كما يتضمن البروتوكول توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية لتنظيم مسابقة فنية بين طلاب الفنون واختيار المقترح الأفضل بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر من خلال المسابقة لتنفيذه مقابل حافز مادي للمشاركين لدعم المواهب الشابة والاستفادة من خبراتهم في تطوير البيئة.

وفي هذا السياق أكدت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة، إن توقيع البروتوكول يأتي استكمالاً لإستراتيجية تطوير قرى ومدن الصعيد بمنهجية التنمية المتكاملة التي تتبناها المؤسسة بالمنطقة منذ عدة سنوات. كما يعكس هذا التوقيع التزام المؤسسة بدعم الشباب وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية وسبل التصدي لها. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط البروتوكول الضوء على أهمية إبراز المقومات الطبيعية مع الاستفادة من الهوية البصرية لمحافظة الأقصر كأداة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد معالي المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية داخل المحافظة، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة في مشروعات أخرى في المحافظة.