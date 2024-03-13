قائد فرقة فى الجيش الإسرائيلى: نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوى فى 7 أكتوبر

وكالات

قال قائد "الفرقة 98" فى الجيش الإسرائيلى "إننا نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوى فى الهجوم الذى شنته حماس فى 7 أكتوبر 2023، وصرح قائد الفرقة "لقد تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحمل المسئولية عن هجوم 7 أكتوبر، على عكس وزير الدفاع والعديد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلى، بحسب "روسيا اليوم".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلى مرارا تحمل مسئولية الفشل الأمنى فى 7 أكتوبر، وكان نتنياهو قد ألقى بالمسئولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات فى أحداث 7 أكتوبر، علما أنه اعتذر فيما بعد عما نشره على حسابه فى منصة "X".

ودخلت الحرب فى غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلى من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة فى قطاع غزة إن إجمالى عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.