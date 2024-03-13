خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لثلاث قضايا هامة ببرنامجه نور الدين.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً،مضيفا ان الحلقة الثالثة أكدت على عدد من الأمور الهامة :



1 - الإختلاط بين الجنسين مباح بضوابطه الشرعية

وهذا كلام أحسن فضيلة الدكتور علي جمعة بذكره وتوضيحه لأن طبيعة الحياة العملية خاصة في عصرنا الحالي تقتضي الاختلاط بين الجنسين سواء في العمل أو في الدراسة أو في البيع والشراء في الأسواق أو حتي في الطريق ولكن يجب أن نؤكد علي مراعاة تلك الضوابط التي بغيرها قد يتحول المباح الي حرام .. كمن لا يراعي اداب المجلس خاصة مع الجنس الآخر احتراما واجلالا لأوامر الله ولشخص وآدمية الطرف الثاني من احترام الخصوصية وعدم التلامس حتي ولو للمرح أو الضحك لأن هذا ليس من العفاف والأدب الذي تكلم عنه وقصده فضيلة الدكتور في رده علي هذا السؤال.



2- الحب لايلزم معه الزواج

- وهنا يتكلم فضيلة الدكتور علي جمعة عن مجرد شعور الحب فهو شعور لا يد للانسان فيه ولا يستطيع أن يتحكم فيه حتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث عن السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه بالعدل وكان يدعو الله أن يقسم عليه في ما يملكه ولا يلومه فيما لا يملك اي حبه لزوجته محبة قد تزيد عن أخري.

وأشار الدكتور علي جمعة، الي ان الحب لا يمكن ان يكون حراما ... وهذا معلوم فالحب عندنا له اوجه كثيرة ... حب الله ورسوله .. ثم محبة الوالدَين .. ثم الأهل .. ثم الصالحين .. وأهل الفضل من الناس وبعد كل ذلك يأتي الإشكال عند البعض في المحبة بين الجنسين

وهنا تكمن الخطورة لأنه إن حدث دون إطار شرعي .. فهو نزوة جامحة ومشاعر غير مقيّدة بموازين الشرع مهما حاول الطرفان ضبطها ..

ولاداعي لأوهام الوعود المبنية على محبة تحركها الغرائز والأحلام وفقط .. فلكل وقت نوع المحبة التي تناسبه

لذلك نجد أن رتّب اللهُ المودّة الصادقة لما بعد الزواج وليس قبله ، اقرأوا معي قوله تعالى :( ومِن آياتِهِ أَن خلقَ لكم مِن أنفُسِكُم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ) فتأملوا موقع كلمة ( مودّة ) تجدونها بعد أزواجاً وليست قبلها .. لذلك فلا داعي لمحاولة بعض الناس اقناع الأطفال والصبية والمراهقين بوساوس الحب للزواج بين الجنسين قبل الأوان.



3- المصافحة بين الجنسين مباح بغير شهوة

- وهذه قضية هامة تطرق لها فضيلة الدكتور حيث وضح حكما هاما ... وهو أنه اذا ما اعتقد أحدهم أن مجرد المصافحة العادية باليد قد تكون لديه بشهوة أو حتي مجرد احتمال لها .. فتكون بذلك حرام عليه ولا تجوز ..

برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.