تفاصيل مشروعات الخدمات بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

وأكد المهندس علاء منيع، أنه جارى استكمال تنفيذ عدد (١) حضانة بالحى (١٦) بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5 بتكلفة (٢٩٤٩٦٥٠ ) تقريبا، بجانب استكمال تنفيذ عدد (١) سوق تجارى نموذج (١٢) محل بالحى (١٦) بالقطعة رقم (٧٥) بالمنطقة رقم (٥) بتكلفة (٢٣٤٩٩٢٧) تقريبا.

وأوضح أنه جارى استكمال الأعمال الجارية بمدرسه تعليم اساسى بالحى (١٦) وتحتوي علي (٣٣) فصل بتكلفه (٥٢٩٤٤٦١.٢) جنيه تقريبا.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، علي الشركات المنفذة بسرعه الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة للجدول الزمني المتفق عليها بالجوده المطلوبه وذلك حرصا من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده علي انجاز خطه الدوله الشامله والعمل علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافه المشروعات القوميه.