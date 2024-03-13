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المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مصنع أثاث وموبيليا فى 15 مايو

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:57 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مصنع أثاث وموبيليا فى 15 مايو حريق مصنع - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع للموبيليا والأثاث بالمنطقة الصناعية المجاورة الـ 27 فى مدينة 15 مايو، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة لحصر الخسائر وكشف الأسباب النهائية التى أدت الي اندلاع النيران بالمكان. 
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية ب 8 سيارات إطفاء للسيطرة  على حريق داخل مصنع أثاث وموبيليا بمنطقة 15 مايو ، ومنع امتداده للمجاورات.
 
وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.
 
 
 
 
 






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حريق مصنع

15 مايو



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