اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفلبين تدرس إضفاء طابع رسمى على التعاون الثلاثى مع الولايات المتحدة واليابان

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:00 م
الفلبين تدرس إضفاء طابع رسمى على التعاون الثلاثى مع الولايات المتحدة واليابان فرديناند ماركوس
أ ش أ

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قال الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس، الابن، اليوم /الأربعاء/، إنه "يتوقع" أن تضفى الفلبين طابعًا رسميًا على التعاون الثلاثى مع الولايات المتحدة واليابان، حيث تستكشف الدول الثلاث سبل تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وأكد ماركوس - فى مؤتمر صحفى - أن هدفه هو "مواصلة التخطيط وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث".


وتابع: "ربما نقوم بإضفاء الطابع الرسمى على التعاون الثلاثي، لكننا، فى هذه المرحلة، ما زلنا، فى إطار المناقشات".


من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلبينى إنريكى مانالو - الذى انضم إلى الرئيس الفلبينى خلال المؤتمر - أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين سيصل إلى مانيلا فى 18 مارس؛ لعقد اجتماعات مع ماركوس وغيره من كبار المسؤولين الفلبينيين.







الفلبين

ماركوس

أمريكا

اليابان




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