أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2024.



إيقاف تداول 21 سهمًا أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وأم بي للهندسة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وحديد عز، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ويويتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.



البورصة تخسر 89 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 686.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.55%، والعرب على 10.08%، واستحوذت المؤسسات على 38.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.71%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 326.4 مليون جنيه، 769.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 1.037 مليار جنيه، 43.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 31013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 37979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 9718 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 6758 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 95.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 6.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 17.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 41.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.79%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 24.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.48%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.062 جنيه بنسبة تراجع بلغت 31.11%.

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.885 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.03%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 40.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.46%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 100.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.58%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.07%.