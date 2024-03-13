أخبار البورصة اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 21 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وأم بي للهندسة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وحديد عز، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ويويتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 89 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 686.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.55%، والعرب على 10.08%، واستحوذت المؤسسات على 38.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.71%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 326.4 مليون جنيه، 769.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 1.037 مليار جنيه، 43.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 31013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 37979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 9718 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 6758 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 214.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 973 سهم، 25 ألف سهم، 84.4 ألف سهم، 2958 سهم، 3000 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5.45 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 337.3 ألف سهم، 16030 سهم، 624 سهم، على الترتيب.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت شركة السويدي إليكتريك إيرادات بلغت 152.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023 بمعدل نمو سنوي 65.1%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ليبلغ 10.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 86.7%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 6.6%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة زيادة قدرها 411% على أساس سنوي، وتحولت الشركة للربحية محققة 369 مليون جنيه.