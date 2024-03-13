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أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. استمرار هبوط الذهب بالأسواق

الأربعاء، 13 مارس 2024 06:00 م
أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. استمرار هبوط الذهب بالأسواق الدولار والذهب
كتب إسلام سعيد

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الدولار والذهب

سعر الدولار

اسعار الدولار والذهب

اسعار الذهب

سعر الذهب

اسعار الدولار في مصر

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