أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. استمرار هبوط الذهب بالأسواق

كتب إسلام سعيد

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الاقتصادية المهمة خلال الساعات القليلة الماضية لعل أبرزها تطورات حركة سعر صرف العملات وكذلك حركة سوق الذهب في مصر، إضافة إلى تفاصيل حركة التداول في البورصة المصرية، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.

وزارة التخطيط: تنظم زيارة لوفد هندى للإطلاع على تجربة "حياة كريمة" بأسوان

البورصة تغرم شركة مطاحن شمال القاهرة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد