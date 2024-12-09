‫وزارة الزراعة: علاج 836 رأس من الماشية مجانًا فى شمال سيناء

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن إطلاق قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى محافظة شمال سيناء، لدعم مربى ورعاة الماشية بالمحافظة فى اطار التعاون المثمر مع منظمات العمل الأهلى والتنموى.

أضافت الوزارة أنه تم علاج 836 رأس من الأغنام والماعز والدواب والإبل والأبقار والجاموس وكافة حيوانات المزرعة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل تأتى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصرى حيث تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير.

وأضاف فاضل أن القوافل تقوم أيضا بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض التى تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

وأوضح مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أنه تم أيضًا وعلى هامش القافلة تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع الكفاءة التناسلية و الإنتاجية للحيوان فى اطار التعاون المثمر والفعال بين المعهد ومؤسسة مصر الخير للعام السابع على التوالى منذ 2018 حيث تقوم العيادة المتنقلة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بعلاج الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول فى بوادى و حواضر مركز الشيخ زويد بشمال سيناء.