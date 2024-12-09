اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس لمتابعة امتحانات شهر نوفمبر.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:08 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس لمتابعة امتحانات شهر نوفمبر.. صور جانب من متابعة تعليم كفر الشيخ للمدارس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية، في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والسيد الاستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

حرص الدكتور علاء جودة على متابعة امتحانات شهر نوفمبر وانتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

 

وكيل التعليم يتابع الامتحانات بالمدارس
وكيل التعليم يتابع الامتحانات بالمدارس

 







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