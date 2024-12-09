اليوم السابع
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"وضعته فى مكان سرى".. اعترافات مهرب الهيروين عبر مطار القاهرة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:00 ص
"وضعته فى مكان سرى".. اعترافات مهرب الهيروين عبر مطار القاهرة متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اعترف راكب بمطار القاهرة، بمحاولته تهريب مخدر الهيروين داخل مكان سري في حقيبته أثناء السفر، إلا أن اليقظة الأمنية أحبطت محاولته.

وأضاف المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، أنه لجأ لحيلة ماكرة لتهريب الممنوعات، عن طريق مكان سري بالحقيبة، لكن الأجهزة الحديثة والمتطورة بالمطار كشفته.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهته أقر أمام اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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هيروين

الداخلية

تهريب مخدرات

اخبار الداخلية

مطار القاهرة

تهريب مخدر الهيروين




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