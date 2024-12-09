اليوم السابع
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وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربات لمواقع مشتبه بها للأسلحة الكيميائية بسوريا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:02 م
وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربات لمواقع مشتبه بها للأسلحة الكيميائية بسوريا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن إسرائيل ضربت "مواقع مشتبه بها للأسلحة الكيميائية والصواريخ بعيدة المدى في سوريا ؛ لمنعها من الوقوع في أيدي جهات معادية".

وقال ساعرفي مؤتمر صحفي في القدس المحتلة إن "المصلحة الوحيدة لدينا هي أمن إسرائيل ومواطنيها"، بحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

وأضاف "لهذا السبب هاجمنا أنظمة الأسلحة الاستراتيجية، مثل الأسلحة الكيميائية المتبقية، أو الصواريخ والصواريخ بعيدة المدى، حتى لا تقع في أيدي المتطرفين".

وأشار إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية هو خطوة "محدودة ومؤقتة"، تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل خلال حالة الارتباك التي أعقبت مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تحدث ساعر عن المفاوضات المتعثرة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة، قائلا إن المحادثات غير المباشرة جارية، دون الخوض في التفاصيل.

كما أشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تكون أكثر تفاؤلا بشأن تحقيق انفراجة في نهاية المطاف، لكنها لم تصل إلى هذا الهدف بعد.







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