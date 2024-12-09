اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يشارك فى افتتاح معرض"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بأبوظبى

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:16 م
وزير الرى يشارك فى افتتاح معرض"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بأبوظبى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في افتتاح المعرض المقام على هامش "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبوظبى بدولة الإمارات، حيث يقام المعرض هذا العام بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة فى مجالات تحليه المياه.

وأكد سويلم، أن المعرض المقام ضمن هذه الفعالية البارزة يمثل فرصة متميزة للإطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه الحالية والجديدة، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه للمساهمة فى مواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى.

جدير بالذكر، أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعد بمثابة منصة عالمية تفاعلية تتيح للأطراف المعنية ضمن قطاع تحلية المياه استعراض التوجهات العالمية وأحدث التكنولوجيا المُبتكرة التى تلعب دوراً في مستقبل القطاع حيث سيبحث المؤتمر في الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد الضرورية لمستقبل مستدام .

 







مشاركة

المياه

الغذاء

تحديات المياه

تحلية المياه



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة