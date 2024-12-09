اليوم السابع
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وزير التعليم العالى: صدور قرار جمهورى بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:19 ص
وزير التعليم العالى: صدور قرار جمهورى بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، ويكون مقرها الكيلو 21 طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي محافظة الشرقية.

وتتكون الجامعة من كليات (الهندسة والتكنولوجيا - الصيدلة - الإدارة وريادة الأعمال - الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، ويمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.

 

 







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