اليوم السابع
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وزارة التعليم: لا صحة لتخفيف منهج العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادى

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:13 م
وزارة التعليم: لا صحة لتخفيف منهج العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله  بشأن تخفيف منهج العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادى من بداية الفصل الدراسي الثانى، مؤكدة على أن الوزارة لم تعلن رسميًا أي تخفيف للمناهج حتى الآن لطلاب الأول الإعدادي، ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والاخبار المتداولة دون الرجوع للأخبار الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.







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وزارة التربية والتعليم

تخفيف المناهج الدراسية

حذف المناهج

اخبار مصر

تخفيف منهج العلوم للصف الأول الإعدادى




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