وحدة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التثقيفى الأول

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية الملتقى التثقيفى الأول للوحدة، وذلك بالتعاون مع صالون جامعة الإسكندرية الثقافي بمركز المؤتمرات بكلية التمريض.

شهد افتتاح الملتقى الدكتورة سحر شريف مقرر صالون جامعة الإسكندرية الثقافى، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والمستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، والشيخ دكتور إبراهيم الجمل مدير عام الفتوى وأمين بيت العائلة المصرية بالأزهر، والقس دكتور ابراهيم زكريا رئيس مجلس أعلى سنودس النيل (الكنيسة الإنجيلية)، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة سحر شريف مقرر صالون جامعة الإسكندرية أهمية الملتقى فى نشر التوعية والتثقيف بمختلف أنواع العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها، مشيدة بدور وحدات مناهضة العنف بالجامعات كمراكز تنويرية في المجتمع للمساهمة في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها بحرية في إطار بيئة أسرية ومجتمعية مناسبة.

وأشارت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة، إلى إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع، لافتة إلى دور المجلس القومى للمرأة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت المستشار محمد سمير إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لإحداث طفرة تشريعية في قانون العقوبات المصري بمجال مناهضة العنف ضد المرأة حيث تم تشديد العقوبات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغيير البيئة الحاضنة لهذا العنف.

تضمن الملتقى عرض عدة أفلام قصيرة بعنوان التاء المربوطة بالإضافة إلى عرض مسرحى تفاعلى بعنوان تروما لإيضاح التأثيرات النفسية للعنف ضد المرأة.