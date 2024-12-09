اليوم السابع
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وائل ربيع: ما حدث في سوريا كان مخططًا له مسبقا.. والجيش لم يدعم بشار الأسد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:09 م
وائل ربيع: ما حدث في سوريا كان مخططًا له مسبقا.. والجيش لم يدعم بشار الأسد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك إعدادات أخرى وراء هيئة تحرير الشام، موضحا أنها استغلت فرصة أن روسيا لن تتدخل نتيجة انهماكها فى ما يحدث بأوكرانيا، وإيران عندها مواقف اقتصادية وتسليحية وتهديدات من إسرائيل والولايات المتحدة، وكل الظروف كانت مهيأة أنه لا أحد سيدعم بشار الأسد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن نصف هيئة تحرير الشام والجيش الحر، من الجيش السوري، حيث انسحبوا بسلاحهم، موضحا أنه خلال عمليات هيئة تحرير الشام، الفرقة الموجودة عند بوكمال دخلوا العراق بسلاحهم وسلموا أنفسهم.


ولفت إلى أن ما حدث في سوريا كان مخطط له مسبقا، موضحا أنه لا يتخيل أن ينسحب الجيش السوري بهذه السرعة وبهذه الطريقة، فبدأ يتحرك جيش التحرير السوري وهيئة تحرير الشام، ودخلوا حلب وحماة وحمص، ولم يجدوا أي مقاومة.







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