هيئة الدواء تكشف خدمات الخط الساخن 15301 للرد على استفسارات المواطنين

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن الخط الساخن الخاص للهيئة "15301"، يقدم خدمات تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها - كمرحلة أولى، حيث يتم تلقى الاستفسارات عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بـ سوق الدواء المصري، للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

وأشارت إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل استفسارات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها.

وأضافت : نعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية - بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.