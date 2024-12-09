نصائح مهمة لمحاصيل القمح والفول والبطاطس والمانجا من مركز المناخ.. اعرفها

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من التوصيات لمزارعى المحاصيل المختلفة خلال الفترة الحالية.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

مزارعى القمح : الالتزام بنقع التقاوي بسبب برودة التربة وضعف معدلات الإنبات، ورش العريضة قبل الري والرفيعة بعد الري.

مزارعي البنجر : قلل النيتروجين والدخول بالبوتاسيوم بالتدريج واحذر من التبقع السركسبوري .

مزارعي الفول: تخفيف المياه ومعالجة التنفيل المتوقع ومحاصرة التبقعات .

مزارعي الثوم : افحص الزراعات لأن اللطعة على رأس المحصول.

مزارعي البطاطس : الطقس مناسب للتحجيم الطبيعي .

مزارعي البرسيم : اضافة فسفوريك أو منقوع السوبر بسبب برد الليل والانتهاء .

مزارعي الطماطم : الحذر من البياض الدقيقي والتبقع البكتيري .

مزارعي الخضر : معالج التنفيل ودعم التحجيم وحاصر تربس الأزهار.

مزارعي الفراولة: إضافة سلفات النشادر كمصدر للازوت بالتبادل مع نترات الكالسيوم وفرص تخلص تماما من الاكاروس والتربس.

مزارعي المانجو : انجاز الخدمات الشتوية في اسرع وقت ومعالجة القشرية وبواقي الموسم.

مزارعي الزيتون : زيادة خدمتك الشتوية هذا الموسم وإنجاز التقليم.

مزارعى المتساقطات: اجعل الشجر البرد وفتح قلب الشجرة وعدم استعجال الكاسرات وترك الشجرة تاخد برودتها طبيعياً.

مزارعي البرتقال: ادعم التحجيم والتلوين الطبيعي الآمن والدخول ب باسيتات البوتاسيوم المحمل عليها سيتوكينين 4٪.