"مناهضة العنف ضد المرأة" تعقد ندوة توعوية بمطروح ضمن مبادرة بداية

مطروح – حسن مشالي

شارك الشيخ عبد العظيم سالم رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، فى ندوة توعوية للمكلفات الخدمة العامة، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وأنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بحضور الدكتورة دار السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وخلود رفعت، مدير مركز إعلام مطروح، وعدد من موظفات للمديرية.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على حالات العنف ضد المرأة التى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشة أسبابها ومخاطرها السلبية على الفرد والمجتمع.

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، أن العنف ضد المرأة حرام شرعاً، مشددا على ضرورة التميز بين التقاليد والممارسات من جهة وحقوق المرأة وواجباتها من جهة أخرى، وأضاف بأن الرفق والأخلاق مع احترام الجانب التشريعى وقوة التربية يدفع فى النفوس الالتزام الذاتى نحو الرؤية الحضارية الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان والمرأة.

وفى نهاية الندوة، أوصى رئيس فرع المنظمة بمطروح، بضرورة توخى الحذر فى معاملات التواصل الاجتماعى فى قبول أى صداقة أو نشر صور شخصية، لأنها تسبب العديد من المشكلات من أعمال استغلال وابتزاز للفتاة، مشيرا إلى أهمية دور المرأة فى المجتمع.