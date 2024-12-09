اليوم السابع
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ملك المغرب يجرى جراحة ناجحة فى كتفه الأيسر

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:00 ص
ملك المغرب يجرى جراحة ناجحة فى كتفه الأيسر الملك محمد السادس
أحمد علوى

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خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس لعملية جراحية ناجحة اليوم الأحد، في كتفه الأيسر بعد أن سقط أثناء ممارسة الرياضة.

وبحسب وكالة أنباء المغرب، تعرض الملك محمد السادس، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، لحادث أثناء ممارسته الرياضية الاعتيادية، أدى إلى سقوطه وتعرضه لصدمة في "الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد".


وأضافت: وعلى إثر هذا الحادث، "تطلب الوضع الصحي لجلالته إجراء عملية جراحية عاجلة، تم تنفيذها بنجاح في المصحة الملكية بمدينة الرباط".

وقد أكدت المصادر الرسمية أن العملية الجراحية كانت ناجحة، حيث تم تثبيت الكتف الأيسر لجلالة الملك لمدة 45 يوماً، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي لضمان التعافي التام."

 







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الرباط

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