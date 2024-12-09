اليوم السابع
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مقتل شاب وإصابة آخرين فى مشاجرة بسبب حادث دراجة نارية بالهرم

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:26 ص
مقتل شاب وإصابة آخرين فى مشاجرة بسبب حادث دراجة نارية بالهرم حملات أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخرين، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن القتيل كان يقود دراجة نارية، واصطدم بأحد المتهمين، مما أدى إلى تشاجر الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شاب كان يقود دراجة نارية، وبصحبته شقيقه وصديقه، اصطدم بعامل، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها العامل بثلاثة أشخاص آخرين، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن مقتل قائد الدراجة النارية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابة شقيقه وصديقه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







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