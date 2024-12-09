مزايا قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص الحكومة على توفير الرعاية لأصحاب المعاشات ،حيث يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض المزايا الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات،وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.

وجاء قانون التأمينات الاجتماعية بهدف العمل على تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات، من تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل.

وتضمن القانون بأن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وعائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ونسبة "30% "مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة و أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.



ويختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، منها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات و أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.