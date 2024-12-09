مدير تعليم مطروح تراجع استعدادات الإدارات لامتحان الفصل الدراسى الأول

مطروح – حسن مشالي

عقدت نادية فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، و إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، لمراجعة الاستعدادات النهائية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول، لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والالتزام بكافة الضوابط الوزارية الامتحانية، مؤكدة أن الاجتماع يعد ميثاق عمل لجميع الحضور، يجب الالتزام به خلال تلك المرحلة الهامة من العام الدراسي.

وأكدت مدير المديرية، لمديري الإدارات، أنه بداية من يوم الأحد المقبل، سيتم الدفع بقوافل تعليمية، تضم موجهي المواد الدراسية للإدارات الخارجية، لتقديم محاضرات دراسية للطلاب، للمساهمة في تحسين المستوى التعليمي لهم.

كما سيتم كذلك إطلاق قوافل أنشطة تربوية ضمن مبادرة (الوعي والانتماء) لجذب الطلاب للمؤسسة التعليمية، وضمان ممارسة الأنشطة التربوية بكافة أنواعها، كذلك المساهمة في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم السامية لدى الطلاب، وتنظيم حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل للمعلمين والإدارات الخارجية، للاستفادة من خبرات المحاضرين وتحقيق الجودة المهنية المنشودة.

وشددت " فتحي " خلال الاجتماع، أيضاً على أهمية متابعة المهام اليومية، والتقييمات الأسبوعية، بشكل مستمر، بالمدارس طوال المرحلة المقبلة، ومراجعة ورصد ذلك من خلال الكشاكيل والكراسات الطلابية المخصصة للتقييمات.

كما ناقشت سبل تفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس الأمناء بوسائل إيجابية جديدة ومؤثرة، بصورة تجذب الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم المأمول للمنظومة التعليمية.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطة الزمنية والإجراءات التنفيذية، الخاصة بتفعيل مبادرة "بأيدي أنضف مدرستي" لدهان وتجميل الفصول وتشجير الأفنية والحدائق، لضمان زيادة المساحات الخضراء بكل مدرسة، وبما يساهم في بث ونشر روح التفاؤل والطاقة الإيجابية ومشاعر البهجة والسعادة، لدي جميع العناصر البشرية للعملية التعليمية، وسيتم إطلاق مبادرة لتفعيل منظومة القرائية، بمدارس التعليم الأساسي، لتحسين المستوى اللغوي الطلاب.

ووجهت مدير تعليم مطروح، الحضور بالعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق، لتحقيق منظومة تربوية متكاملة، وعمل مؤسسي وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة، وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الشهر المقبل .