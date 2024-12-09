محمود محرز: تخصيص 506 أفدنة لمدينة الجلود بالروبيكي و282 فدانا لمحطات المعالجة

إبراهيم حسان

قال المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، إن مدينة الجلود بالروبيكي تعد واحدة من أهم التجمعات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط، وتتميز بموقع جغرافي على شبكة طرق متنوعة تربطها بأهم الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر، ما يساهم في سرعة وصول وسهولة عملية النقل والتصدير والاستيراد.

وأضاف محرز، في كلمته خلال فعاليات الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، أنه تم تخصيص مساحة 506 فدان لمدينة الجلود، بالإضافة إلى 282 فدانا لمحطات المعالجة، وجرى تنفيذ المدينة على 3 مراحل، الأولى تم نقل وتسكين وتشغيل 213 مصنع بالدباغة بمشتملاتها من مخازن، فيما جرى إنشاء منطقة للصناعات الجلدية النهائية بواقع 100 مصنع مختلف المساحات و68 وحدة إنتاجية صغيرة لمستلزمات الإنتاج الرئيسية.

وتابع محمود محرز: "بالنسبة للـ 282 فدان محطات معالجة، فهي بسعة حالية 8000 متر مكعب يوميا، وجاري التوسعات لتصبح إجمالي سعة المحطات 24 ألف متر مكعب".