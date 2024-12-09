محافظ سوهاج يفتتح ورشة "نحو مجتمع دامج" ويسلم عقود عمل لذوى الهمم

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم، افتتاح برنامج الورشة التشاركية "نحو مجتمع دامج" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، بحضور اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الهمم بديوان عام المحافظة.

وفي إطار الفعالية، تم تسليم 25 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في سوق العمل وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة على مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص غير الخاضعين للتأمين الصحي.

على هامش الورشة، تم أيضًا تنظيم معرض رمزي لعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تسليط الضوء على إبداعاتهم في مجالات متنوعة، وذلك بهدف دعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

من جهته، أكد محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوى الهمم بسوهاج، على أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المحافظة وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، لتوفير بيئة شاملة للأشخاص ذوي الهمم، تعمل على تمكينهم ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل وحياة كريمة.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المحافظة لدعم الأشخاص ذوي الهمم، التي تشمل توفير الأجهزة الطبية والتعويضية المجانية، وكذلك العمل على دمجهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية محافظة سوهاج لتوفير بيئة شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتوفير فرص لهم للعيش بكرامة والمشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.