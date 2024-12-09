محافظ المنيا يتفقد محطة صرف جبل الطير بسمالوط

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة صرف جبل الطير بمركز سمالوط، أحد المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها بالمركز، حيث تقع المحطة على مساحة 6 أفدنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 350 مليون جنيه.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المحطة من المهندس محمد رمضان ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى، موضحا أنها محطة معالجة ثنائية بطاقة تصل إلى 7500 متر مكعب يوميًا، مع إمكانية التوسع إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتخدم المحطة حوالي 75 ألف نسمة، وتشمل نطاق خدماتها 4 قرى رئيسية هي: بني خالد، وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرارية، بالإضافة إلى التوابع، ويجرى حاليًا تحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية بعد اجراء المعاينات اللازمة من حماية النيل لضمان رفع كفاءة العمل وتحقيق معايير حماية البيئة.

وأشار المحافظ خلال جولته، إلى أن الموافقات اللازمة من جهاز حماية النيل لعمل المصب جارٍ العمل على إنهائها، تمهيدًا للبدء في تشغيل المحطة واستكمال منظومة الصرف الصحي التي تعد احدى ركائز تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على استكمال المشروعات الخدمية الكبرى التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور سعيد محمد رئيس المركز وممثلو الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى ومسئولو التفتيش المالى والإدارى والمتابعة بالمحافظة

