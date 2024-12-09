محافظ الأقصر يتابع ملف إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إجتماعاً موسعاً، بحضور نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة والزراعة والري والشئون القانونية والاسكان والإيرادات والتحصيل، للمتابعة التنفيذية لملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة التصدي لأى شكل من التعديات وتطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة ، مع التأكيد على المرور والمتابعة الدائمة للأراضي المستردة والتأكد من عدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، وإعداد تقارير دورية مفصلة ودقيقة بذلك حفاظًا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين طبقًا للاشتراطات القانونية، وضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، حيث أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الماضي، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

يذكر أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، والتأكيد على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.